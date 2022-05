Mariupolj je uspelo zapustiti vsaj 20 civilistov

9.59 Nancy Pelosi na nenapovedanem obisku v Kijevu izrazila podporo Ukrajini

Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je v spremstvu delegacije nenapovedano obiskala Kijev, kjer se je srečala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in izrazila trdno podporo Ukrajini, so danes sporočili tako predstavniki ZDA kot Ukrajine. Pot bo nadaljevala na Poljskem.

»Prišli smo na obisk, da se vam zahvalimo za vaš boj za svobodo (...). Naša zaveza je, da bomo ob vas do konca boja,« je glede na posnetek, ki ga je objavilo ukrajinsko predsedstvo, Pelosijeva dejala Zelenskemu. Ta se je medtem zahvalil za ta močan znak podpore. »To kaže, da so ZDA danes vodilne pri močnem podpiranju Ukrajine v vojni proti agresiji Ruske federacije,« je dejal glede na poročanje tujih tiskovnih agencij.

Pelosijeva je v Ukrajino dopotovala skupaj z delegacijo, v kateri je bilo še več članov kongresa. »Naša delegacija je odpotovala v Kijev, da bi vsemu svetu poslala nezmotljivo in odmevno sporočilo: ZDA trdno stojijo ob Ukrajini,« so zapisali v danes objavljenem uradnem sporočilu na spletni strani Pelosijeve. Kot so dodali, se jim je Zelenski zahvalil za vso dosedanjo pomoč, izrazil pa jasno potrebo po nadaljnji »varnostni, gospodarski in humanitarni pomoči«, s katero bi naslovili ogromen davek, ki ga je doslej terjala ruska invazija. »Naša delegacija je ponosno prenesla sporočilo, da je na poti dodatna ameriška pomoč,« so zapisali. Delegacija na čelu s Pelosijevo sedaj nadaljuje pot v Varšavo, kjer se bodo srečali s predsednikom Andrzejem Dudo.

8.57 Rusko izvidniško letalo naj bi kršilo švedski zračni prostor

Rusko izvidniško letalo je v petek za krajši čas kršilo švedski zračni prostor, je v soboto sporočila švedska vojska. Obrambni minister Peter Hultqvist je to dejanje označil za popolnoma nesprejemljivo.

Rusko letalo tipa AN-30 je glede na navedbe Stockholma v petek zvečer letelo vzhodno od Bornholma, danskega otoka v Baltskem morju, nato pa se je napotilo proti švedskemu ozemlju. Južno od okrožja Blekinge je za krajši čas kršilo švedski zračni prostor, nato pa območje spet zapustilo. Švedska vojaška letala so sledila dogajanju in fotografirala letalo, so še navedli.

Švedski obrambni minister Hultqvist je kršenje zračnega prostora označila za »popolnoma nesprejemljivo«, zlasti v luči »splošne varnostne situacije«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Štiri ruska vojaška letala so že v začetku marca za krajši čas kršila švedski zračni prostor.

Od začetka ruska ofenzive na Ukrajino pred več kot dvema mesecema tako na Švedskem kot na Finskem poteka intenzivna razprava o morebitni pridružitvi zvezi Nato. Rusija je obe državi, sicer članici EU, večkrat posvarila pred tem korakom.

8.13 Obkoljeno jeklarno v Mariupolju uspelo zapustiti 20 civilistom

Jeklarno Azovstal v Mariupolju je v soboto uspelo zapustiti najmanj 20 civilistom, med katerimi je tudi več otrok, sta potrdili tako ukrajinska kot ruska stran. Gre za prvo skupino, ki je odšla iz obsežnega industrijskega kompleksa, odkar je aprila ruska vojska okrog njega sklenila obroč.

Po navedbah pripadnikov ukrajinskega bataljona Azov, ki branijo kompleks, je odšlo 20 civilistov, ki naj bi se napotili proti mestu Zaporožje, približno 225 kilometrov proti severozahodu. Podobno je poročala tudi ruska tiskovna agencija Tass, le da navaja odhod 25 civilistov. V kompleksu, še edinem delu mesta v ukrajinskih rokah, naj bi se poleg ukrajinskih vojakov v izjemno slabih razmerah nahajalo še več sto civilistov. Predhodni poskusi njihove evakuacije so bili neuspešni.

V načrtu je bila sicer evakuacija pod okriljem Združenih narodov, a kot piše francoska tiskovna agencija AFP, za zdaj ni jasno, kdo je poskrbel za sobotni umik prvih civilistov. Prav tako še ni znano njihovo stanje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v video sporočilu v soboto zvečer zatrdil, da Kijev dela vse, da bi zagotovil izvedbo evakuacije iz Mariupolja.

Dokončen padec mesta v ruske roke bi pripomogel k načrtom ruske vojske, da zavzame celoten jug Ukrajine, kar bi ji omogočilo povezave med proruskimi separatističnimi območji na vzhodu s Krimom, ki si ga je Rusija priključila leta 2014. Mariupolj je sicer v veliki meri uničen. Najnovejši satelitski posnetki zasebnega ameriškega podjetja Maxar, posneti v petek, prikazujejo obsežno uničenje v mestu, vključno z jeklarno Azovstal.

Rusija nadaljuje ofenzivo tudi drugod po Ukrajini, najhuje je na vzhodu, a napadov so deležna tudi mesta, kot je Odesa. Zelenski je ponoči zatrdil, da je bilo v dveh mesecih vojne v Ukrajini ubitih že okrog 23.000 ruskih vojakov. Uničenih naj bi bilo tudi več kot tisoč tankov in skoraj 2500 vojaških vozil. Ruskim vojakom je položil na srce, naj si rešijo življenje. »Bolje, da preživite v Rusiji kot umrete na naši zemlji,« je dejal.