Maščevali se bodo tam, kjer bo najbolj bolelo

V nadaljevanju preberite:

»Glede na strukturo gospodarstev in njihovo velikost bi bilo za Kitajsko in Evropsko unijo najbolje, da bi se medsebojno povezali pri najpomembnejših gospodarskih in trgovinskih vprašanjih.« S temi besedami se konča komentar kitajske tiskovne agencije Xinhua, s katerim je vodstvo v Pekingu odgovorilo na odločitev Bruslja, da bodo uvoz kitajskih električnih vozil obremenili­ z od 17,4- do 38,1-odstotnimi obrestmi.