Med Avstralijo in Novo Zelandijo zaživel potovalni mehurček

Odprava karantene po več kot letu dni

Pred pandemijo Avstralci predstavljali okoli 40 odstotkov turistov na Novi Zelandiji

Pot med Avstralijo in Novo Zelandijo, ki ju ločuje Tasmansko morje, je od danes znova lažja, poročajo svetovni mediji, ki jih zapolnjujejo fotografije objemov z letališč v obeh državah, kakršne so v času zaukazane medsebojne distance precejšnja izjema.Med obema državama so vzpostavili »potovalni mehurček«, ki je menda prvi tovrstni na svetu in omogoča, da se lahko končno znova srečujejo člani družin, ki jim ostri ukrepi v obeh državah, vzpostavljeni marca lani, niso omogočali niti, denimo, udeležbe pogrebov.Zgodilo se je tudi, da je kdo v eni izmed obeh držav obtičal in se ni mogel vrniti domov. Redko kdo si je lahko privoščil pot iz Nove Zelandije v Avstralijo in nazaj, kar je bilo povezano z dvema tednoma obvezne karantene.Tokratni dogovor med državama obvezno karanteno odpravlja po več kot letu dni. Večina avstralskih zveznih držav je sicer karanteno za Novozelandce odpravila že proti koncu lanskega leta, na Novi Zelandiji pa tega zaradi več izbruhov epidemije v Avstraliji niso uveljavili.»Ta mehurček pomeni zelo pomemben korak Nove Zelandije k povezavi s svetom, na kar moramo biti zelo, zelo ponosni,« je po poročanju Reutersa novinarjem v Wellingtonu včeraj sporočila premierka Nove ZelandijeV bližnji prihodnosti je napovedala obisk svojega avstralskega kolegana Novi Zelandiji, že v sredo pa pričakujejo zunanjo ministricoAvstralska letalska družba Qantas je število letov na Novo Zelandijo razširila na okoli 200 na teden, Air New Zealand pa število svojih letov v Avstralijo na 30.Pred pandemijo so avstralski gostje predstavljali okoli 40 odstotkov tujih turistov na Novi Zelandiji. Leta 2019 je to državo obiskalo okoli 1,5 milijona Avstralcev, porabili so okoli 1,6 milijarde evrov.