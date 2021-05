Ministrstvo za zunanje zadeve poziva k trajni rešitvi

Pogreb palestinskega novinarja, ki ga je ubila izraelska vojska. FOTO: Mohammed Abed/AFP



Novi napadi Izraelske policije na protestnike

Izraelska polciija je danes poškodovala najmanj 38 Palestincev. FOTO: Ahmad Gharabli/AFP

V četrtek zvečer dogovorjena prekinitev ognja med Izraelom in Palestinci na območju Gaze predstavlja obetaven razvoj dogodkov, a obenem pozivamo k nadaljnjim prizadevanjem za doseganje trajne politične rešitve in miru, so danes na Twitterju sporočili s slovenskega zunanjega ministrstva.Po enajstih dneh medsebojnega obstreljevanja, ki je zahtevalo več kot 250 življenj, večino na območju Gaze, je danes ob 2. uri po lokalnem času začelo veljati premirje med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, ki ga je pomagal dogovoriti Egipt.Ob strani ga zaenkrat spoštujeta, obenem sta obe razglasili zmago v konfliktu, ki je trajal od 10. maja. Premirje sicer velja tudi za drugo najmočnejšo palestinsko oboroženo skupino na območju Gaze Islamski džihad. So pa danes znova izbruhnili spopadi med Palestinci in izraelsko policijo na Tempeljskem griču v Jeruzalemu, natančneje na ploščadi pri mošeji Al Aksa.Svetovne velesile, vrsta evropskih držav in Evropska unija so prekinitev ognja danes pozdravile in obenem pozvale k politični rešitvi konflikta. Papež Frančišek je pozval k molitvi za mir, Združeni narodi pa so posvarili pred prevelikim optimizmom.»Evropska unija pozdravlja prekinitev ognja, s katero se končuje nasilje v in okoli Gaze,« je v izjavi zapisal visoki zunanjepolitični predstavnik EU. Zahvalil se je Egiptu, Katarju, Združenim narodom, ZDA in drugim, ki so posredovali pri tem. A kot je dodal, bo »samo politična rešitev prinesla trajen mir in za vedno končala palestinsko-izraelski konflikt«.Slovenska vlada je sicer na svojem poslopju na Gregorčičevi ulici v Ljubljani minuli petek, v času najhujših spopadov v Gazi v zadnjih sedmih letih, v znak solidarnosti z Izraelom izobesila izraelsko zastavo. Zaradi tega je bila deležna številnih kritik Na Tempeljskem griču v Jeruzalemu so danes izbruhnili novi spopadi med Palestinci in izraelsko policijo. Kot je sporočil tiskovni predstavnik izraelske policije Miki Rozenfeld, so izgredi izbruhnili na ploščadi pri mošeji Al Aksa. Poškodovanih je bilo več deset Palestincev. Izraelski policisti so uporabili gumijaste naboje in šok granate, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Po podatkih palestinskega Rdečega polmeseca je bilo v posredovanju poškodovanih najmanj 38 Palestincev, poroča ruska tiskovna agencija Tass.Več dni trajajoče napetosti v Jeruzalemu, ki so izbruhnile zaradi odločitve izraelskega sodišča o deložaciji palestinskih družin, so vodile v najhujši oboroženi spopad med Izraelci in Palestinci v zadnjih letih.Izraelske varnostne sile so v času svetega muslimanskega meseca ramazan zaprle priljubljeno zbirališče v starem mestnem jedru Jeruzalema, v mošejo Al Aksa pa je večkrat vstopila izraelska policija.Okrog mošeje je bilo več manjših spopadov in protestov, kjer so Palestinci izraelske sile obmetavali s kamenjem, policija pa je streljala z gumijastimi naboji in šok granatami. Nasilje se je zaostrilo 10. maja, ko je začel Hamas izstreljevati rakete z območja Gaze.Izrael je od takrat izvedel več sto letalskih napadov na tarče Hamasa, pri čemer je umrlo več kot 240 Palestincev, tudi več deset otrok. Hamas je proti Izraelu izstrelil več kot 4000 raket, vendar jih večina ni dosegla cilja. Uničila jih je izraelska protiraketna obramba ali pa so zatavale in padale tudi na Gazo. Kljub temu je bilo na izraelski strani ubitih 12 ljudi. Obstreljevanje se je končalo z danes razglašeno prekinitvijo ognja.