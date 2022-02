Medijska vojna med Nemčijo in Rusijo še dobiva zalet

V nadaljevanju preberite:

Odnosi med Nemčijo in Rusijo se znova poslabšujejo, tokrat zaradi spora okoli medijev. Potem ko je nemški nadzornik medijskega trga prepovedal oddajanje programa ruske televizije RT DE v Nemčiji, je Moskva zaprla uredništvo Deutsche Welle v Moskvi in tamkajšnjim novinarjem sporočila, da morajo vrniti akreditacije. V Berlinu so zgroženi, v Moskvi pa so napovedali še dodatne sankcije.