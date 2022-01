Mercedes zaradi možnosti požara vpoklical 800.000 svojih avtomobilov

Nemški avtomobilski proizvajalec Mercedes-Benz je vpoklical več kot 800.000 vozil različnih modelov z dizelskim motorjem. Zaznali so namreč možnost puščanja v motorju, kar lahko tudi povzroči požar, poročajo nemški mediji.

Pri določenih vozilih modelov GLE/GLS, C, E, S, GLC, CLS in G z dizelskim motorjem, izdelanih med januarjem 2017 in oktobrom 2021, se lahko pojavi puščanje pri črpalki hladilnika, posledično pa »ni izključen« požar v tem delu motorja, je na podlagi obvestila podjetja poročal nemški časnik Bild.

V Mercedes-Benzu, ki je podružnica Daimlerja, točnega števila vpoklicanih vozil ne navajajo. Kot pravijo, so vpoklic najavili že novembra. Lastnikom vozil svetujejo, naj do takrat, ko bodo vozilo odpeljali na popravilo, vozijo »posebej previdno« in uporabo vozila omejijo na minimum, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Zamenjave delov, kjer se pojavljajo težave, naj bi po navedbah DPA začeli izvajati v sredini januarja. Časnik Handelsblatt je poročal, da je možno, da zaradi pomanjkanja rezervnih delov popravil ne bo mogoče takoj izvesti.