Migrant na Hrvaškem žrtev protipehotne mine

Mina iz časa jugoslovanskih vojn v 90. letih prejšnjega stoletja je bila usodna za moškega iz skupine ilegalnih migrantov na Hrvaškem. Kot poroča portal Jutarnjega lista, je do tragedije prišlo včeraj, in sicer na gozdnatem območju Blata v bližini naselja Saborsko, ki se nahaja nedaleč od hrvaško-bosanskohercegovske meje.



Za migranta je bilo usodno, ker je stopil na mino, še štirje pa so bili ob tem ranjeni. Kot dodaja portal, je policja preostale z neočiščenega minskega področja rešila šele danes.



Po eksploziji so se namreč razbežali v različnih smereh. Policija jih je, ko jih je odkrila s helikopterjem, opozarjala, da se nahajajo na nevarnem območju.



Ekipa pirotehnikov je šele v današnjih jutranjih urah začela z ustvarjanjem koridorja, po katerem so jih lahko rešili na varno. Dva izmed ranjenih zdravijo v bolnišnici v Ogulinu.



Oba sta Pakistanca, oba so morali tudi operirati, je za hrvaško novinarsko agencijo Hina povedal direktor te bolnišnice Davor Vukelja. Prvi je težje ranjen na področju trebuha in je na intenzivnem oddelku, drugi je dobil poškodbo na kolenu.

