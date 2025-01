Mike Johnson ostaja na čelu predstavniškega doma

Republikanci v predstavniškem domu, ki se je včeraj prvič zbral v 119. sklicu, so s tesno večino­ izvolili novega in starega predsednika najpomembnejšega telesa zakonodajne oblasti Mika Johnsona.

Tako bo v prihodnjih dneh mogoča potrditev elektorske zmage republikanskega predsednika Donalda Trumpa, ki je Johnsona označil za »dobrega človeka z velikimi sposobnostmi«. Republikanski kritiki so mu, nasprotno, v preteklosti očitali soglasja z velikimi proračunskimi primanjkljaji pod administracijo demokratskega predsednika­ Joeja Bidna.

Demokrati so tudi včeraj družno glasovali za svojega kongresnega voditelja Hakeema Jeffriesa, republikanci­ pa po volilnih zmagah za predstavniški dom, senat in Belo hišo računajo na velike politične, gospodarske in druge preobrate v ZDA in svetu.

Republikanskemu predstavniku iz Louisiane je k zmagi odločilno pomagal prihodnji predsednik Donald Trump. Foto: Cheney Orr/Reuters

