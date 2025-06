Greta Thunberg: Misija ni niti približno tako nevarna kot molk

Skupina aktivistov z 22-letno Švedinjo Greto Thunberg na čelu je včeraj s Sicilije izplula proti Gazi. Gre za drugi poskus organizacije Freedom Flotilla Coalition (FFC), da bi v protestni plovbi dosegla Palestino in kljub izraelski blokadi tja dostavila humanitarno pomoč, potem ko je bila njena ladja na začetku maja že tarča domnevnega izraelskega napada.

Kot poročajo tuje tiskovne agencije, ladja z imenom Madleen prevaža dvanajstčlansko mednarodno skupino aktivistov. Plovbi sta se poleg Grete Thunberg med drugim pridružila tudi irski igralec Liam Cunningham, ki je v znani seriji Igra prestolov upodobil pirata Davosa Morjavrednega, in evropska poslanka Rima Hassan iz vrst leve stranke Nepokorna Francija (LFI). Izraelske oblasti so Francozinji prepovedale vstop v državo zaradi aktivnega nasprotovanja izraelskemu napadu na Gazo.

Primarni namen plovbe je opozoriti svetovno javnost na katastrofalne razmere v Gazi. Ladja, ki je izplula iz sicilskega pristanišča Catania, sicer prevaža simbolično količino hrane za prebivalce Gaze.

»To počnemo, ker moramo še naprej poskušati – ne glede na naše možnosti,« je v čustvenem nagovoru dejala Greta Thunberg. FOTO: Vahram Baghdasaryan/Reuters

»To počnemo, ker moramo še naprej poskušati – ne glede na naše možnosti,« je v čustvenem nagovoru dejala švedska aktivistična ikona. »V trenutku, ko nehamo poskušati, izgubimo svojo človečnost. In ne glede na to, kako nevarna je ta misija, ni niti približno tako nevarna kot molk celotnega sveta ob genocidu, ki se prenaša v živo,« je dodala.

Neuspeli poskusi

Organizacija FFC združuje več aktivističnih in drugih skupin, ki nasprotujejo izraelski blokadi dostav humanitarne pomoči in drugim grozodejstvom v Gazi.

Že pred mesecem dni je poskušala izvesti podobno plovbo, vendar je bila njena ladja v mednarodnih vodah v bližini Malte poškodovana v dveh eksplozijah. Aktivisti so takrat dejali, da so bili tarča dveh neposrednih napadov izraelskih dronov, Izrael pa incidenta ni komentiral. Nekaj podobnega se je zgodilo že leta 2010, ko so izraelske sile napadle podobno odpravo, ko so njihove specialne enote leta 2010 južno od Turčije zasedle humanitarne ladje, namenjene v Gazo, in pri tem ubile deset ljudi.

FFC na svoji spletni strani tokrat omogoča spremljanje lokacije plovila, kar naj bi po njihovih navedbah poskrbelo za varnost posadke in potnikov.

Moralna dolžnost

Udeleženci odprave so v sporočilih pred odhodom poleg dostave humanitarne pomoči v Gazo poudarjali moralno dolžnost vseh ljudi na svetu, da obsodijo ravnanje Izraela v razdejani palestinski enklavi.

Združeni narodi in mednarodne humanitarne organizacije redno opozarjajo, da prebivalcem Gaze po več mesecih pomanjkanja hrane in zdravil zaradi izraelske blokade grozijo akutna podhranjenost, stradanje in bolezni. Izraelske sile ob tem v Gazi še naprej vsakodnevno izvajajo silovite napade.

Izraelski obrambni minister Israel Kac je, denimo, ravno v nedeljo, ko je Madleen izplula iz Catanie, sporočil, da je vojski ukazal, naj nadaljuje boj proti palestinskemu gibanju Hamas ne glede na pogajanja med izraelskimi oblastmi in Hamasom. Število potrjenih smrtnih žrtev izraelske agresije v Gazi je sicer že pred dvema mesecema preseglo 50.000, dejansko število ubitih je najverjetneje bistveno višje, saj tisoče žrtev ostaja ujetih v ruševinah vzdolž opustošene enklave.