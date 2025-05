Vojna v Gazi bo uničujoča, tudi ko se bo končala

Ogljični odtis vojne med Izraelom in Hamasom v Gazi v prvih 15 mesecih konflikta presega letne emisije več kot stotih držav, je razkrila nedavna raziskava, ki jo je izvedla skupina znanstvenikov iz Združenega kraljestva in ZDA, piše britanski Guardian. Raziskava ocenjuje, da bo skupni ogljični odtis vojne, vključno z vsemi vojaškimi operacijami in predvideno obnovo enklave, presegel 31 milijonov ton ekvivalenta ogljikovega dioksida. To je več, kot so znašale skupne emisije Kostarike in Estonije v letu 2023.

Hamas je doslej kriv za manj kot pol odstotka, izraelska vojska pa je samo skozi proces dobave in uporabe vojaških vozil ter orožja ustvarila več kot 50 odstotkov vseh emisij, ki so posledica vojne v Gazi.

Raziskovalci so zapisali, da bo vojna povzročila približno toliko emisij kot enoletno polnjenje skoraj treh milijard mobilnih telefonov ali enoletno delovanje 84 plinskih elektrarn.

Več kot 40 odstotkov vseh emisij je ustvarilo približno 70.000 tovornjakov, ki so Gazi zagotovili nujno pomoč. Organizacija združenih narodov kljub temu opozarja, da je pomoči premalo. Pri tem je vojna povzročila onesnaženje zraka, vode in tal. Podtalnica je ponekod popolnoma neuporabna, saj je onesnažena s strupi in naboji.

Poleg emisij, ki so jih že in jih še bodo ustvarile vojaške operacije in uporaba opreme, bodo posledice obnove Gaze povzročile še eno okoljsko škodo. Že zdaj je namreč treba obnoviti več kot 400.000 porušenih stanovanj, 700 šol in bolnišnic ter drugih stavb in uničenih cest. Vse skupaj naj bi po poročilu sodeč naneslo 29 milijonov ton ekvivalenta ogljikovega dioksida – enako količino emisij je v celotnem letu 2023 ustvaril Afganistan.

Izrael je svoj vojaški proračun v letu 2024 zvišal na 43 milijard evrov. Zgolj vzdrževanje izraelske vojaške infrastrukture in vozil je lani ustvarilo več emisij kot celotna Eritretja, in sicer kar 6,5 milijona ton ekvivalenta ogljikovega dioksida. Kljub vsemu Organizacija združenih narodov od držav ne zahteva poročil o emisijah, ki jih ustvari vojska, in prav Izrael je ena od številnih držav, ki poročila nikoli niso oddale.

Vojna med Izraelom in Hamasom tako ni le humanitarna in politična kriza, temveč tudi okoljska katastrofa z dolgoročnimi posledicami za podnebje in življenje v regiji. Znanstveniki in okoljski aktivisti zato že dalj časa pozivajo k večji odgovornosti in preglednosti glede vojaških emisij. V Gazi je bilo od začetka izraelske ofenzive 7. oktobra 2023 po najnovejših podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih že skoraj 54.250 ljudi, Izrael pa kljub pozivom k premirju nadaljuje napade.