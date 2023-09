Mladi zaradi segrevanja podnebja tožijo 33 držav, tudi Slovenijo

Skupina mladih Portugalcev je na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) vložila tožbo proti 33 državam, ki jim očitajo, da niso storile dovolj za zaustavitev globalnega segrevanja. Gre za prvi tovrstni primer pred omenjenim sodiščem v Strasbourgu, ki bi v primeru uspeha lahko imel pravno zavezujoče posledice za vpletene države.

Šest Portugalcev, starih med enajst in 24 let, je vložilo tožbo proti portugalski vladi in vladam še 32 drugih držav, med katerimi so vse članice EU, pa tudi Združeno kraljestvo, Norveška, Švica in Turčija.

Šesterica trdi, da so kršene njihove temeljne pravice, vključno s pravico do življenja, zasebnosti in družinskega življenja.

Državam očitajo nezadostno ukrepanje proti podnebnim spremembam in neuspeh pri zmanjšanju svojih izpustov toplogrednih plinov do te mere, da bi dosegle cilj pariškega podnebnega sporazuma o omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija.

Gre za prvi tovrstni primer tožbe na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Če bo uspešen, bi lahko imel pravno zavezujoče posledice za vpletene vlade, poročajo tuje tiskovne agencije.

Povod za tožbo so bili uničujoči požari leta 2017 na Portugalskem, v katerih je umrlo več kot sto ljudi, ogromna gozdna območja pa so bila uničena.

Prvo zaslišanje v zadevi je bilo danes, sodbo pa je pričakovati prihodnje leto, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Eden od tožnikov Martim Duarte Agostinho je opozoril, da ne smemo izgubljati časa. »Brez nujnih ukrepov za zmanjšanje emisij bo moj kraj bivanja kmalu postal neznosna peč,« je na zaslišanju povedal 20-letnik iz kraja Leiria.

Tiskovna predstavnica šesterice mladih Portugalcev je povedala, da je bilo danes v sodni dvorani navzočih več kot 80 odvetnikov v imenu toženih vlad, medtem ko je tožnike zastopalo vsega šest odvetnikov. Gearoid O Cuinn, direktor nevladne organizacije Global Legal Action Network (GLAN), ki Portugalce pri njihovi tožbi podpira in jim svetuje, je zadevo primerjal s spopadom Davida proti Goljatu.

Sodišče v Strasbourgu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP primer jemlje resno in ga je označilo za prednostno zadevo. Kot je povedal vir pri ESČP, gre za edinstven primer, še zlasti glede na število toženih držav naenkrat in pomen podnebnega vprašanja.