Modre čelade sredi nevarne igre moči

Izraelske sile, ki so pred dobrima dvema tednoma vdrle na jug Libanona, so v zadnjem času večkrat napadle položaje mirovne misije ZN (Unifil) v tej državi, pri čemer so poškodovale več pripadnikov modrih čelad. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zahteval njihov »takojšen umik«. Kot je izpostavil, bi bil to »najpreprostejši način«, da ne bi bilo večjih posledic.

Po seriji »namernih« izraelskih napadov na položaje pripadnikov modrih čelad v Libanonu predstavniki mirovne misije Unifil vztrajajo, da ne bodo popustili pritiskom in zapustili mejnega območja med državama. Njihov umik, kot opozarjajo opazovalci in strokovnjaki, bi lahko imel hude posledice za regijo in bi ustvaril pogoje za izbruh večje vojne med Izraelom in gibanjem Hezbolah.