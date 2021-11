Molitev s papežem samo klik stran

V nadaljevanju preberite:

Na vatikanskem radiu so aplikacijo click to pray predstavili kot novost, ki naj pomaga k uspehu nedavno začete sinode, posvetovanja med vsemi verniki sveta, ki so jo na temeljni ravni župnij in škofij te dni podaljšali za štiri mesece, do avgusta prihodnje leto. Šele potem bodo o korenitih spremembah v Cerkvi razpravljali na ravni prelatov in naposled v rimski kuriji in v škofovski sinodi. Prav aplikacija bo sinodi, so prepričani, prinesla nov zagon.