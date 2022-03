Morsko dno vse bolj pusto

V nadaljevanju preberite:

Raziskovalci so na podlagi polžjih hišic in školjk v sedimentu severnega Jadrana naredili sliko nekdanjega življenja na morskem dnu in ga primerjali z današnjim. Ugotovili so, da so se v zadnjih nekaj stoletjih povsod v severnem Jadranu zgodile dramatične ekološke spremembe. Število vrst, ki naseljujejo površje podmorskih sedimentov, upada, število tistih v sedimentu pa raste. Saldo biotske raznovrstnosti je negativen. Čim manjše je skupno število vrst, ki živijo na morskem dnu, tem manjša je tudi raznolikost prehranjevalnih sistemov in tipov življenjskih oblik.