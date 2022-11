Mož, ki ga niso imeli radi

V nadaljevanju preberite:

Preminil je nekdanji kitajski predsednik Jiang Zemin, ki je Kitajsko pripeljal v Svetovno trgovinsko organizacijo, milijonarje v Komunistično partijo, Hongkong pa v trden kitajski objem. V sredo je v 97. letu podlegel levkemiji.

»Prepričan sem, da bi lahko teorijo relativnosti, ki jo je razvil gospod Einstein in je eno od področij naravoslovnih znanosti, uporabili tudi na političnem področju, ker so tako demokracija kot človekove pravice relativne – in ne absolutne in splošne.« S temi besedami je nekdanji predsednik LR Kitajske Jiang Zemin zavračal kritike od zunaj, ki so se nanašale na kršenje človekovih, verskih ali političnih pravic znotraj kitajskih meja.