Na Dunaju več tisoč ljudi protestiralo proti svobodnjakom

Več tisoč ljudi je na ulicah avstrijske prestolnice v četrtek protestiralo proti možnosti oblikovanja vlade pod vodstvom skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ), ki so v nedeljo s skoraj 29 odstotki glasov zmagali na parlamentarnih volitvah. Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen bo danes z vodji strank začel pogovore o sestavi nove vlade.

Več tisoč ljudi je na ulicah Dunaja v četrtek popoldne in zvečer protestiralo proti morebitni vključitvi FPÖ v vlado. Organizatorji so ocenili, da se je protestov udeležilo okoli 25.000 ljudi, policija pa uradnih številk ni navedla, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Po ocenah organizatorjev se je zbralo okrog 250.000 ljudi. FOTO: Lisa Leutner/Reuters

Pohod protestnikov po središču prestolnice se je končal pred parlamentom. Udeleženci so držali plakate s sporočili, kot je »Brez koalicije z nacisti«, na enem od plakatov pa je bil upodobljen tudi vodja svobodnjakov Herbert Kickl kot marioneta, ki jo nadzoruje ruski predsednik Vladimir Putin.

Kickla so protestniki upodobili tudi kot samoroga. FOTO: Joe Klamar/AFP

Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen bo medtem danes z vodji strank začel pogovore o sestavi nove vlade, pri čemer se bo najprej sestal ravno s Kicklom, čigar stranka je zmagala na volitvah. Nato se bo srečal še s trenutnim kanclerjem ter vodjo drugouvrščene Ljudske stranke (ÖVP) Karlom Nehammerjem ter z vodjo tretjeuvrščenih socialdemokratov (SPÖ) Andreasom Bablerjem.

Nehammer je sicer izrazil pripravljenost za sodelovanje z FPÖ pod pogojem, da Kickl, ki je znan po svoji skrajni retoriki, ne bo prevzel nobene funkcije v vladi. Stranki sta v vladi nazadnje sodelovali med letoma 2017 in 2019, ko je Kickl opravljal funkcijo ministra za notranje zadeve.

Protest proti svobodnjakom na Dunaju. FOTO: Lisa Leutner/Reuters

Večina drugih političnih strank je zavrnila zamisel o oblikovanju kakršnekoli koalicije s skrajno desnico. Vlada pod vodstvom Nehammerja bo sicer do sestave nove vlade, kar bi lahko trajalo tudi več mesecev, opravljala tekoče posle.

Na parlamentarnih volitvah v Avstriji ta konec tedna so svobodnjaki dosegli zgodovinski uspeh. Z 28,9 odstotka glasov so dosegli prvo zmago na nacionalni ravni. Ljudska stranka je osvojila 26,3 odstotka glasov, socialdemokrati 21,1 odstotka, Neos 9,1 odstotka, Zeleni pa so se v parlament prebili z 8,2-odstotno podporo.