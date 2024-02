Na jugovzhodu Islandije izbruhnil vulkan, gre za tretji izbruh od decembra

Na polotoku Reykjanes na jugozahodu Islandije je danes izbruhnil vulkan. To je že tretji izbruh na tem območju od decembra. Razpoka, iz katere uhaja lava, je dolga približno tri kilometre, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Davi okoli 5.30 so severovzhodno od gore Sylingarfell zabeležili močno potresno aktivnost, okoli pol ure kasneje pa je območje prizadel izbruh, so sporočili iz islandskega meteorološkega urada. Fontane lave so dosegle višino do 80 metrov, dim pa je dosegel višino okoli treh kilometrov. Okoli razpoke se je oblikovalo polje lave. Posnetki z območja prikazujejo žarečo lavo, ki uhaja iz razpok, v nebo pa se dviga dim.

FOTO: Iceland Civil Protection/Reuters

Aktivnost bi se lahko umirila v nekaj dneh

Do izbruha je prišlo na istem območju kot že decembra in januarja, v bližini ribiške vasice Grindavik. Koliko časa bo trajal, je težko oceniti. Strokovnjaki ugibajo, da bi se lahko aktivnost umirila v nekaj dneh.

Meteorološka agencija je sicer že pred izbruhom posvarila, da se pod površino nabira lava in da se bliža izbruh. Tokratni izbruh naj ne bi ogrozil vasi Grindavik, saj predvidevajo, da bo lava tekla v druge smeri, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Islandija je vulkansko območje, kjer je okoli 30 aktivnih vulkanskih sistemov, največ v Evropi. Do marca leta 2021 so bili sicer na območju Reykjanesa brez vulkanskega izbruha osem stoletij. Zaradi okrepljene aktivnosti v zadnjem času pa strokovnjaki domnevajo, da gre za začetek novega obdobja aktivnosti vulkanov v regiji.