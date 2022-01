Na Nizozemskem varčevanje naenkrat ni več prioriteta

V nadaljevanju preberite:

Deset mesecev po parlamentarnih volitvah je na Nizozemskem prisegla nova vlada pod vodstvom dolgoletnega premiera Marka Rutteja. Najopaznejša razlika med to in Ruttejevimi prejšnjimi administracijami je odnos do fiskalne discipline, kar ni nič drugega kot posledica časa, v katerem živimo.