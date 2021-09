Na občinskih volitvah v Gradcu zmaga komunistom

Na občinskih volitvah v Gradcu so danes slavili komunisti (KPÖ oziroma Kommunistische Partei Österreichs), ki so dobili 29,1 odstotka glasov. Njihova kandidatka Elke Kahr naj bi postala prva županja kakšnega večjega avstrijskega mesta iz vrst komunistov. Dosedanji župan Siegfried Nagl iz vrst ljudske stranke (ÖVP oziroma Österreichische Volkspartei), ki je dobila 25,7 odstotka glasov, je že napovedal odstop.



Takega rezultata ankete niso napovedovale in zato smo res presenečeni, je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejala Kahrova. »Nekateri obljubljajo nekaj tednov pred volitvami, mi pa smo vedno tu za ljudi,« je dodala.



Nagl je odstop napovedal, še preden so bili znani končni izidi volitev. Župan drugega največjega mesta v Avstriji je bil 18 let. V Gradcu z več kot 220.000 volivci komunisti pogosto dosežejo dober rezultat, medtem ko stranka v drugih delih Avstrije komajda obstaja, piše francoska tiskovna agencija AFP.

