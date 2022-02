Na obrazu Peng Shuai je ostala senca nadzora

V nadaljevanju preberite:

Še preden sta predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach in Peng Shuai v soboto skupaj večerjala, je predsednik dobil več opozoril od organizacije za zaščito žrtev pred spolnim nasiljem, katere člani so menili, da je to »zelo neprimerna poteza«. Člani Army of Survivors in izvršna direktorica te organizacije Julie Ann Rivers-Cochran so bili prepričani, da bi takšno srečanje onemogočilo transparentno preiskavo tega, kaj se je v resnici zgodilo kitajski teniški igralki, ki je novembra na weibu zapisala, da je bila prisiljena v spolni odnos z visokim partijskim funkcionarjem in namestnikom premiera Zhang Gaolijem. Njena objava je bila izbrisana čez 20 minut, ona pa je izginila neznano kam. Nekaj tednov pozneje se je oglasila z videosporočilom, da je vse v najlepšem redu in da je zgolj potrebovala malo zasebnosti.