Na Slovaškem volijo novega predsednika države

Slovaki danes izbirajo novega predsednika države. Za položaj se potegujeta nekdanji zunanji minister Ivan Korčok in trenutni predsednik parlamenta Peter Pellegrini, ki med drugim ponujata nasprotni viziji glede nadaljnje podpore Ukrajini. Izid je negotov, bo pa v veliki meri narekoval prihodnjo zunanjepolitično usmeritev države.

Korčok in Pellegrini se bosta za položaj naslednika Zuzane Čaputove pomerila v drugem krogu, ker v prvem krogu 23. marca noben od kandidatov ni dosegel potrebnih 50 odstotkov glasov. Liberalni Korčok, ki uradno nastopa kot neodvisni kandidat, je prejel dobrih 42, Pellegrini, ki je zaveznik trenutne vlade pod vodstvom Roberta Fica, pa 37 odstotkov glasov.

Podobno izenačena sta bila tudi v anketah pred drugim krogom, ki ne napovedujejo jasnega zmagovalca. Nekatere raziskave v zadnjih dneh rahlo prednost napovedujejo Pellegriniju, druge pa Korčoku.

V primeru zmage Pellegrinija se obeta koncentracija moči vladnega tabora, če bo predsedniški položaj zasedel Korčok, pa je pričakovati nadaljevanje politike, kakršno je vodila Čaputova in notranjepolitičnih trenj med vladno ekipo in predsednikom.

Kandidata med drugim ponujata različni viziji glede nadaljnje podpore Ukrajini. Medtem ko Pellegrini zagovarja politiko premierja in nasprotuje pošiljanju orožja v Ukrajino, je Korčok prepričan, da si vsakdo želi mir v Ukrajini, a da prekinitev dobave orožja ne bi vodila do miru, temveč do kapitulacije.

Približno 4,3 milijona volilnih upravičencev bo lahko svoj glas na voliščih po državi oddalo do 22. ure.