Naftni industriji Srbije grozijo sankcije ZDA

Naftni industriji Srbije (NIS), največji energetski družbi na Balkanu, grozijo nove sankcije ZDA, če bodo ugotovili, da opravlja posle z ruskim Gazpromneftom, ki je njen večinski lastnik, poroča srbska N1. Urad za nadzor zunanjih sredstev (OFAC) pri ministrstvu za finance je objavil dokument, po katerem so sankcije uvedene v povezavi z dolgom, kapitalom ali z dogovori, ki vključujejo Gazpromneft, Surgutneftegas in še nekatera podjetja, blokirana 10. januarja letos.

NIS in vse podobne družbe lahko doletijo sankcije zaradi izvedenih ali omogočenih pomembnih transakcij za ali v imenu katerekoli fizične ali pravne osebe, ki so navedene v izvršni uredbi 14024. Ta opredeljuje delovanje ali sodelovanje v tehnoloških, obrambnih in povezanih materialnih sektorjih, gradbeništvu, letalstvu ali proizvodnemu sektorju Ruske federacije, pa tudi na drugih področjih, ki po oceni ameriških služb podpirajo vojnoindustrijsko bazo Rusije.

Gazpromneft in Gazprom imata več kot 50-odstotni lastniški delež v Naftni industriji Srbije. FOTO: Oliver Bunić/AFP

Druga podlaga za sankcije so kakršne koli storitve, ki vključujejo vojnoindustrijsko bazo Rusije, vključno s prodajo, oskrbo ali prenosom, neposredno ali posredno, Ruski federaciji. To velja za kateri koli predmet ali vrsto predmeta, ki jih lahko določijo ameriške službe za finance, zunanje posle in trgovino.

Tako so NIS praktično prepovedli vse transakcije z večinskim lastnikom. Ta prepoved velja tudi za vse njene partnerje, ki bi sodelovali v transakcijah. Gazpromneft je namreč pod sankcijami ZDA, pa tudi EU.