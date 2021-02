Najstarejša Evropejka prebolela covid-19 brez simptomov

Francozinji, ki je že od leta 1944 nuna, znana kot sœur, covid-19 ni prišel do živega. Rojena je bila 11. februarja leta 1904 in velja za najstarejšo osebo v Evropi.V mladih letih je delala kot guvernanta, zatem ko je pri 41 letih vstopila med nune, pa je še 31 let delala v bolnišnici v Vichyju. Naslednjih 30 let je delala še v bolniškem domu v departmaju Haute-Savoie. Imela je več bratov in tudi sestro dvojčico, ki pa je umrla že v starosti enega leta in pol.Kot piše BBC, so ji okužbo potrdili 16. januarja, prebolela pa jo je povsem asimptomatsko. Medijem je povedala, da sploh ni čutila, da jo ima.Okužbo je prebolela v izolaciji, ločena od drugih v Toulonu na jugu Francije, kjer živi od leta 2009. Zdaj jo že obravnavajo kot nekoga, ki je okužbo premagal, jutri bo lahko praznovala 117. rojstni dan. Seveda v ožji družbi kot ob prejšnjih rojstnih dnevih.»Imela je veliko srečo,« je za časopis Var Matin povedaliz doma za ostarele Sainte Catherine Labouré. »Bolezni se ni bala, po drugi strani pa jo je zelo skrbelo za preostale v domu.«Pri skoraj 117 letih starosti je slepa in na vozičku, za zajtrk si privošči čokolado. Da je covida-19 ni bilo strah, je za televizijo BFM povedala tudi sama. »Ne, ni me bilo strah, ker me ni strah smrti. Srečna sem, da sem še z vami, a bi rada bila drugje. Rada bi se pridružila svojemu velikemu bratu, dedku in babici.«