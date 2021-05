Namesto katarze ignoranca in poveličevanje

V nadaljevanju preberite:

Kako lahko nacionalistična retorika in nebrzdan sovražni govor pripeljeta do najbolj surovega nasilja, se v državah Zahodnega Balkana še predobro spomijo. Vojnih zločinov in genocida v Srebrenici pred dobrega četrt stoletja človeštvo ne bi smelo nikoli pozabiti, kljub temu poveličevanje zločincev in zanikanje genocida v Bosni in Hercegovini še vedno ni protizakonito. Medtem ko črnogorske poslance še čaka glasovanje o resoluciji o genocidu v Srebrenici, s Kosova vnovič prihajajo napovedi tožb proti Srbiji zaradi genocida nad Albanci ob koncu 90. let