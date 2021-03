Namesto svilne poti razdor zaradi bombaža

V nadaljevanju preberite:

Skoraj štirideset zvezd kitajske estrade, filma in resničnostnih šovov je pretrgalo sponzorske stike z znamkami, kot so Nike, Adidas in H&M, ker so zahodne družbe izrazile zaskrbljenost zaradi kršenja človekovih pravic pripadnikov ujgurske manjšine v Xinjiangu. Vsi so svojo domoljubno potezo potrdili s pisno izjavo z uradnim žigom, in tako se je zaostrena napetost v odnosih Pekinga z Zahodom razširila še na področje zabavne industrije.