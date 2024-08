Napadalca na dansko premierko obsodili in izgnali

Sodišče v Københavnu je danes 39-letnega Poljaka, ki je v začetku junija napadel dansko premierko Mette Frederiksen, izreklo štirimesečno zaporno kazen in ga izgnalo iz države, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Spoznali smo vas za krivega, da ste premierko s pestjo udarili v ramo, je po koncu dvodnevnega sojenja dejal sodnik.

Na sojenju je Poljak v torek dejal, da se ne spomni, da bi premierko udaril, saj da je bil pijan. Kot je zatrdil, se spominja samo tega, da je stal pred premierko, ki jo jo prepoznal, in aretacije, drugega pa ne.

Dejal je še, da ve, da je socialdemokratka, da pa se na dansko politiko ne spozna.

Po napadu 7. junija zvečer na trgu v središču prestolnice ga je policija takoj prijela in naslednji dan priprla.

Premierka je po napadu policiji povedala, da se ji je obtoženec približal, ji rekel nekaj nerazumljivega in jo s pestjo udaril po desni rami. Zdravniki so takrat ugotovili, da ima 46-letna predsednica vlade na desni rami udarnine in rahel zvin vratnega dela hrbtenice. Kasneje sta jo boleli rama in roka. Bila je tudi pretresena, tako da se ni udeležila zadnjega dne kampanje pred evropskimi volitvami.