Nasprotniki državnega udara četrti dan vztrajajo na ulicah Burme

Udeleženci shoda nasprotnikov državnega udara v Nepjidoju. FOTO: Reuters

Sankcije uvaja tudi Nova Zelandija

Protesti v Rangunu. FOTO: Ye Aung Thu/AFP

Od državnega udara, ki ga je vojaški vrh v Burmi izvedel prejšnji ponedeljek, so v državi opravili bistveno manj testiranj na novi koronavirus, piše Reuters, ki kot razlog navaja množične proteste in stavko zdravnikov. Včeraj so v državi opravili 1987 testiranj, kar je najmanj od 29. decembra. Za primerjavo: prejšnji ponedeljek so v Burmi opravili 9000 testov, pred državnim udarom pa povprečno več kot 17.000 dnevno. Medtem ko so v zadnjem tednu januarja v državi vsak dan potrdili približno 420 novih okužb, so včeraj le štiri.