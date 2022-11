Nato: Za incident je odgovorna ruska ilegalna vojna

Prve analize, ki so jih naredili v Natu, kažejo, da je eksplozijo na vzhodu Poljske povzročil izstrelek ukrajinske zračne obrambe proti ruskemu vodenemu izstrelku. A čakajo še na rezultate preiskave. »Nimamo znamenj, da bi to bilo rezultat načrtnega napada,« je povedal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg.

Po Stoltenbergovih besedah tudi ni znamenj, da bi Rusija pripravljala ofenzivne vojaške akcije proti Natu. Po včerajšnji eksploziji se je danes dopoldne sestal Severnoatlanski svet na ravni veleposlanikov, ki je analiziral položaj. Zavezniške države bodo še naprej podpirale Ukrajino pri njeni samoobrambi.

Opozoril je tudi, da ni kriva Ukrajina, saj odgovornost nosi Rusija, ki nadaljuje nezakonito vojno proti Ukrajini, in incident je neposredna posledica ruskega delovanja. Zgodil se je, ko je Rusija zagnala »množičen val raketnih napadov po Ukrajini«. Najboljša pot za preprečitev takšnih incidentov bi bila, da Rusija konča vojno, je pojasnil.

Glede dogajanja se je pogovarjal s poljskim predsednikom Andrzejem Dudo in predsednikom ZDA Joejem Bidnom. Strinjali so se, da morajo ostati pazljivi, mirni in enotni. Nato namerava ostati pozoren pri spremljanju dogajanja na vzhodnem krilu zavezništva, kjer je po začetku ruske agresije na Ukrajino okrepil svoje obrambne zmogljivosti.

Natova protizračna obramba je usmerjena proti napadom. »Incident nima značilnosti napada,« je pojasnil Stoltenberg. Zato je bil včerajšnji odziv takšen, kot je bil; incident po njegovih besedah tudi ne pove ničesar o pripravljenosti Natove protizračne obrambe.