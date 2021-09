Negotovi čas po Angeli Merkel

V nadaljevanju preberite:

Kakor povsod po Evropi so bile tudi nemške volitve preverjanje moči in dosega obeh tradicionalnih strank: si družba še želi zmerne krščanske socialdemokracije ali bi se rada nagnila v nekakšen ekosocializem. Kaj so danes sebi in svetu sporočili Nemci, smo takoj po objavi rezultatov vzporednih volitev vprašali tri poznavalce nemške družbe in Evrope.