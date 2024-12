Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton sprejet v bolnišnico

Bill Clinton, ki šteje 78 let, je bil doma v Washingtonu, ko so ga zaradi vročine in splošnega slabega počutja prepeljali v bolnišnico. Njegovo stanje je stabilno in brez resnih zapletov, vendar so se zdravniki odločili za opazovanje in dodatne preiskave. Po besedah sodelavca naj bi v bolnišnici ostal vsaj eno noč, njegovo stanje pa opisujejo kot »budno in prisebno«.

»Predsednik se počuti dobro in upa, da bo do božiča že doma,« je za CNN povedal Angel Urena, Clintonov namestnik vodje kabineta. »Ostaja v dobrem razpoloženju in izjemno ceni odlično zdravstveno oskrbo, ki jo prejema.«

Clinton je po skoraj četrt stoletja od odhoda iz Bele hiše doživel več zdravstvenih zapletov. Leta 2004 je prestal štirikratno obvodno operacijo srca v New Yorku, leto pozneje pa zdravljenje zaradi delno sesedenega pljučnega krila. Leta 2010 so mu vstavili dve žilni opornici v koronarno arterijo, medtem ko je bil leta 2021 šest dni hospitaliziran v Los Angelesu zaradi urološke okužbe, ki se je razširila v krvni obtok.

Avgusta letos je Clinton nagovoril udeležence demokratske nacionalne konvencije v Chicagu in bil to jesen izjemno aktiven v predvolilni kampanji. Po volitvah je bil zaposlen s promocijo svoje nove knjige Državljan: Moje življenje po Beli hiši (Citizen: My Life After the White House) in številnimi potovanji.