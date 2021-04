Nekdanji policist kriv za smrt temnopoltega Georgea Floyda

Prijateljica Georgea Floyda Courtney Ross (na desni) v pričakovanju obsodbe. Foto Nicholas Pfosi/Reuters

Nekdanji policist, pod kolenom katerega je 25.maja lani v Minneapolisu umrl temnopolti, je po razsodbi porote kriv umora druge in tretje stopnje ter nenaklepnega uboja. Če ne bo drugače razsodilo prizivno sodišče, ga čaka dolgoletna zaporna kazen.Tožilstvo je med procesom zagovarjalo prepričanje, da se je George Floyd zadušil v devetih minutah in 29 sekundah, ko ga je nekdanji policist s kolenom pritiskal k tlom. Obramba je prepričevala, da so policisti Floyda, ki po prijavi zaradi plačevanja s ponarejenim bankovcem in iracionalnega obnašanja ni hotel v policijsko vozilo, le zadrževali do prihoda rešilnega avtomobila, če je potekalo dlje od običajnega časa, pa je na to vplivala tudi obsojajoča množica, ki se je zbrala pred trgovino v Minneapolisu.Avtopsija je pokazala veliko količino opioidov in nekaterih drugih mamil v telesu pokojnega in obramba je zagovarjala mnenje, da mu je odpovedalo srce. Na koncu je porota v komaj desetih urah odločila, da je nekdanji policist kriv vseh treh obtožb in da 46-letni Floyd kljub dolgi zgodovini odvisnosti ne bi umrl brez pritiskanja na vrat. Derek Chauvin s tem ni prenehal niti po prihodu rešilca.Množica, ki se je zbrala pred sodišče, je zadovoljna z razsodbo, in Minneapolisu ter številnim drugim ameriškim mestom se najbrž ni treba bati novih gigantskih protestov, kakršni so po Floydovi smrti zahtevali najmanj 25 žrtev in milijardno škodo. V minulih dneh so potekali protesti tudi zaradi smrti drugih temnopoltih Američanov v policijskih akcijah.Sodnik Peter Cahill pa je zaradi izrekanja visokih demokratskih politikov s predsednikom Joejem Bidnom za obsodbo že omenjal možnost njene razveljavitve po pritožbi. Biden je govoril o pravi odločitvi, demokratska kongresnica Maxine Waters pa je v primeru oprostitve pozivala k večjim konfrontacijam.