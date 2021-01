»Prvič slišim, da bi se Slovenija čemur koli odpovedala«

Vlada bo v torek predstavila podroben načrt cepljenja za januar in februar. Janez Janša je na dopoldanski konferenci pojasnil: »V stikih smo z evropskimi organi za dodatno naročilo Pfizerjevega cepiva. Če se nam bo to izšlo, bomo načrt lahko bistveno popravili glede na zdajšnje plane za od marca naprej.« Naslednja pošiljka cepiva prispe v Slovenijo prihodnji teden, zdravstveni domovi bodo dobili del tega cepiva, prioritetno bodo cepljeni najbolj ogroženi prebivalci zunaj domov za ostarele.

FOTO: Adnan Abidi/Reuters

Četudi je Berlin zagovarjal skupni nakup cepiv proti koronavirusa, pa naj bi, kot danes razkriva bruseljski Politico, medtem ko je v drugi polovici leta 2020 predsedoval Evropski uniji, sklenil dogovore s proizvajalci cepiv – vključno z Biontechom in Pfizerjem ter Curevacom za dodatne odmerke. Nemčija tako kupuje dodatna cepiva od držav EU, ki jih niso želele, oziroma od držav, ki niso naročile toliko odmerkov, ki bi jim, upoštevajoč strategijo EU, pripadali.Po podatkih Politica naj bi bila med državami, ki niso naročile vseh odmerjenih cepiv, tudi Slovenija. Medtem ko naj bi bili upravičeni do 600.000 in več odmerkov, naj bi Slovenija zagotovila zgolj 26.000 odmerkov cepiva Moderne. Premierje danes na dopoldanski novinarski konferenci dejal, da o tem ne ve nič. »Sam slišim prvič, da bi se Slovenija čemur koli odpovedala, obratno, odkar jaz začasno opravljam to funkcijo (ministra za zdravje, op. a.), smo dodatno naročili milijon doz cepiva in se o takšni številki pogovarjamo tudi danes. Kjerkoli lahko čim prej dobimo dodatna cepiva, jih tudi naročimo. Če se je kaj takega dogajalo prej, ne vem, bomo pa to preučili.«Kot navaja Politico, naj bi manj odmerkov kupile tudi Poljska, Bolgarija, Grčija. Nobena od teh držav ni potrdila, ali bodo ti odmerki potovali v Nemčijo.Nemčija, v kateri živi 83 milijonov ljudi, je po poročanju Politica dejala, da dobi 95 milijonov odmerkov od Biontecha in Pfizerja, 64 milijonov iz EU in 30 milijonov iz ločenega dvostranskega sporazuma. Poleg tega bo Berlin kupil še odmerke, ki jih druge države ne želijo, in si zagotovil še 50 milijonov od 160 milijonov odmerkov Moderne – kar je veliko več od tega, kolikor bi ji bilo v skladu s strategijo, ki ji sledi EU, sorazmerno dodeljeno. Glede na številnost populacije Nemčije bi to pomenilo, da bo prejela 30 milijonov odmerkov Moderne, namesto tega pa je vlada dejala, da kupuje dodatne odmerke iz držav EU, ki niso naročile popolne dodelitve drugih odmerkov cepiva.Kljub temu so ukrepi Nemčije tehnično kršitev strategije cepljenja EK, saj se je blok strinjal, da cepiva proti koronavirusu dodelijo prebivalstvu in da se ne pogovarjajo dvostransko s podjetji, s katerimi se je pogajala komisija, navaja Politico. Uradnik iz komisije pa je dejal, da je dejanje Berlina v skladu z »duhom sporazuma EU o cepivih«, saj bodo dodatni nemški odmerki prišli po oskrbi komisije. Kot je dejal predstavnik komisije, bo EU od podjetja Biontech/Pfizer kupila precejšnjo količino dodatnih odmerkov – od 50 do sto milijonov. Na drugi strani pa so nekateri prepričani, da Nemčija ni ravnala prav., direktor Infekcijskega centra milanske bolnišnice Sacco, je to označil za »napačno«, nizozemski poslanecpa za »čisti nacionalizem cepiv«.