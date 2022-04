Nemec stopil na žulj Dodiku

Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt je v skladu z bonskimi pooblastili razveljavil zakon o nepremičnem premoženju Republike Srbske, s katerim je srbska entiteta skušala v svojo last prenesti del državnega premoženja.

Danes bi moral začeti veljati zakon o nepremičnem premoženju, ki služi delovanju javne oblasti Republike Srbske. S tem bi srbska entiteta Bosne in Hercegovine v svoje lastništvo prenesla dele premoženja v državni lasti na območju Republike Srbske, vendar pa je uveljavitev zakona padla v vodo, ker ga je visoki predstavnik, Nemec Christian Schmidt, razveljavil.

Medtem ko v Federaciji BiH odločitev srbske entitete, da si prisvoji del državnih gozdov, kmetijskih zemljišč in rek, vidijo kot nekakšen tihi državni udar in korak k odcepitvi, vodstvo Republike Srbske in rusko veleposlaništvo v Sarajevu opozarjata, da je Schmidtova razveljavitev zakona nelegitimna poteza, ki ogroža stabilnost in varnost v državi in regiji.

Inzkov naslednik pokazal zobe

»Uveljavitev zakona sem ustavil do presoje ustavnega sodišča, da bi se ognili morebitnim negativnim pravnim posledicam za državljane in tuje vlagatelje. Danes razširjam tudi prepoved upravljanja državnega premoženja, da bi jo uskladil z odločitvami ustavnega sodišča,« je ob napovedi razveljavitve zakona povedal Schmidt, ki je na položaju visokega predstavnika nasledil avstrijskega diplomata Valentina Inzka, vendar v varnostnem svetu OZN ni dobil potrebne podpore Rusije, zato Rusija Schmidtu ne priznava legitimnosti.

Medtem ko so bosanski Srbi, s srbskim članom predsedstva BiH Miloradom Dodikom na čelu, z veseljem podprli rusko zavračanje Schmidtove legitimnosti, so zlasti Bošnjaki od nemškega diplomata pričakovali več odločnosti in jo tudi dočakali.

Čeprav državno premoženje lahko upravlja zgolj država BiH, Schmidt poudarja, da to ne pomeni, da tega ni treba razdeliti med dve entiteti, državo in druge ravni oblasti, saj vprašanja delitve premoženja po njegovem mnenju ni mogoče reševati z enostranskimi ukrepi, temveč se je treba o njem dogovoriti v parlamentarni skupščini BiH.

Nespoštovanje ustave?

Obe entiteti, Federacija BiH in Republika Srbska, sta določeni z daytonskim mirovnim sporazumom in tako bo tudi ostalo, zagotavlja Schmidt, vendar pa obstoj entitet ni podlaga za njihovo samovoljno ravnanje, ki bi bilo v nasprotju z ustavo BiH.

Po Schmidtovem prepričanju je zakon o premoženju protiustaven, lahko bi zmanjšal pravno varnost in poslabšal investicijsko okolje, saj bi vlagatelji v Republiki Srbski morali vedeti, da je njihov kapital naložen v skladu z zakonom.

Schmidt poudarja, da je pravna varnost ključna sestavina znosnega poslovnega okolja, ob tem pa poziva vse vpletene, da sedejo za pogajalsko mizo in se po 14 letih neuspešnih pogajanj končno le dogovorijo o razdelitvi premoženja.

»Enostranske odločitve ne delujejo niti v družinah med brati in sestrami, tako kot ne delujejo v državi. Sedite s svojimi sestrami, brati, prijatelji in tistimi, ki vam niso tako všeč, pogovarjajte se in sprejmite odločitve, ne sprejemajte pa neustavnih zakonov,« je državljanom BiH položil na srce nemški diplomat.