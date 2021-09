Nepriljubljeni Biden poskuša poraz spremeniti v zmago

V nadaljevanju preberite:

Na zidu pred ameriškim veleposlaništvom v Kabulu je naslikana belo-črna zastava novih gospodarjev talibov, dvajset let zapriseženih sovražnikov ZDA, ki so včeraj imenovali začasno vlado. Ameriški diplomati so se umaknili v Doho. Za Američane je to čedalje manj podobno velikemu uspehu, o katerem jih je prepričeval predsednik Joe Biden, in čedalje bolj kapitulaciji, med hitrim upadanjem naklonjenosti ljudstva pa se prvi demokrat in njegova stranka vračata k reformiranju ZDA z ambicioznimi socialnimi načrti.