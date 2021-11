Neskladje med severom in jugom pandemične Evrope

V nadaljevanju preberite:

Kolikšne proračunske luknje lahko države naredijo vsako leto in kje se konča manevrski prostor za povečevanje dolga, je ena od politično najtežjih razprav v EU. Kljub izkušnji z dolžniško krizo izpred desetletja jasnosti ni.

Ministri za finance evrskih držav so opravili prvo razpravo o reformi proračunskih pravil. »Smo na začetku dolgega procesa,« so poudarili viri pri EU. Evropska komisija bo do konca leta zbirala prispevke in spomladi predstavila predloge. Temeljna napetost ostaja med, poenostavljeno povedano, severom in jugom. »Gre za vprašanje, ali bodo nove izjeme za nadaljevanje zadolževanja. Mi smo proti temu,« je povedal avstrijski finančni minister Gernot Blümel. V njegovih očeh odgovornost pri vodenju javnih financ zagotavlja več manevrskega prostora v boju s prihodnjimi krizami.