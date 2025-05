V nadaljevanju preberite:

»Spominjamo se lekcij druge svetovne vojne in se nikoli ne bomo strinjali s popačenjem teh dogodkov s poskusi upravičevanja krvnikov in obrekovanja pravih zmagovalcev,« je danes povedal ruski predsednik Vladimir Putin na moskovskem Rdečem trgu, kjer so pripravili veliko vojaško parado v čast 80. obletnice zmage v »veliki domovinski vojni«, kakor v Rusiji imenujejo drugo svetovno vojno.