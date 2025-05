Vojna prazni Rusijo: zdaj jo polnijo s Severnimi Korejci

Severna Koreja je v Rusijo poslala skoraj 15.000 delavcev, da bi pomagala zapolniti vrzeli na ruskem trgu dela, poroča ameriški časnik Wall Street Journal, ki navaja informacije južnokorejske obveščevalne službe.

Ta poteza je zadnji znak poglabljanja vezi med državama v času, ko se Rusija sooča s hudim pomanjkanjem delovne sile zaradi vojne v Ukrajini in demografskih težav.

Vojna v Ukrajini, ki traja že tretje leto, je močno zaostrila krizo na ruskem trgu dela, ki je bila prisotna že pred tem zaradi nizke rodnosti. Po ocenah zahodnih virov, ki jih navaja Wall Street Journal, je v konfliktu umrlo več sto tisoč ruskih vojakov, številni moški pa so zapustili državo, da bi se izognili vojaški obveznosti ali vse večji državni represiji. Po podatkih ruskega ministrstva za delo se država trenutno sooča s pomanjkanjem poldrugega milijona delavcev, ta številka pa bi se lahko do leta 2030 povečala na 2,4 milijona, poroča TVP World.

Severni Korejci kot rešitev?

Da bi zapolnila to vrzel, se je Moskva očitno obrnila na eno svojih najzvestejših zaveznic. Južnokorejska obveščevalna služba je prejšnji teden obvestila poslance, da je Pjongjang v Rusijo poslal skoraj 15.000 delavcev migrantov, piše Wall Street Journal. Mnogi naj bi v državo vstopili s študentskimi vizumi; ruski neodvisni medij Mediazona poroča, da so severnokorejski državljani leta 2024 rusko mejo prečkali skoraj osemtisočkrat z namenom študija, kar je znatno več kot v prejšnjih letih in bistveno več od uradnih številk ruskega ministrstva za izobraževanje. Število prihodov naj bi se močno povečalo zlasti v drugi polovici leta 2024.

Severnokorejske enote naj bi sodelovale tudi v ruski protiofenzivi v Kurski oblasti. FOTO: Vladimir Smirnov/AFP

Ti delavci so bili doslej večinoma napoteni na ruski Daljni vzhod, vendar ruske oblasti upajo, da jih bodo kmalu pripeljale tudi v večja mesta, vključno z Moskvo, navaja The Wall Street Journal. Ruski delodajalci po poročanju časnika cenijo severnokorejske delavce zaradi njihove pripravljenosti delati dolge, tudi dvanajsturne izmene za nizke plače, ne da bi se pritoževali nad delovnimi pogoji.

Kršitev sankcij Združenih narodov

Ta poteza pa predstavlja očitno kršitev resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov, ki prepovedujejo uporabo severnokorejskih delavcev migrantov v tujini. Te sankcije so bile sprejete kot odgovor na severnokorejske preizkuse medcelinskih balističnih raket.

Gospodarsko in vojaško sodelovanje med Moskvo in Pjongjangom se je močno okrepilo po začetku ruske invazije na Ukrajino leta 2022. Državi sta novembra lani podpisali tudi pogodbo o medsebojni obrambi, spominja Kyiv Independent.

Severna Koreja pa Rusiji ne pošilja le delavcev, temveč tudi vojake in orožje. FOTO: AFP

Severna Koreja pa Rusiji ne pošilja le delavcev, temveč tudi vojake in orožje. Po podatkih južnokorejske obveščevalne službe naj bi Pjongjang leta 2024 v Rusijo poslal 12.000 vojakov za sodelovanje v vojni proti Ukrajini, letos pa naj bi jim sledilo še dodatnih 3.000.

Po nekaterih podatkih, ki jih je navedel južnokorejski poslanec Li Song Kvon, naj bi bilo med spopadi ob ruskih silah ubitih okoli 600 severnokorejskih vojakov. Severnokorejske enote naj bi po poročanju TVP World sodelovale tudi v ruski protiofenzivi v Kurski oblasti, potem ko so ukrajinske sile avgusta lani tam izvedle nepričakovan vdor.

Gospodarske težave Rusije

Pomoč Severne Koreje prihaja v času, ko se rusko gospodarstvo sooča s pritiski. Ruski poslovni časnik Vedomosti piše, da bi se lahko rusko gospodarstvo v prvem četrtletju 2025 skrčilo prvič po skoraj treh letih, na kar naj bi vplivale mednarodne sankcije, šibka industrijska proizvodnja in nizke cene nafte.

Ruska državna duma naj bi po poročanju britanskega Daily Expressa načrtovala revizijo zveznega proračuna zaradi velikih razlik med prihodki in odhodki, kar bi lahko vodilo v dvig davkov za posameznike in podjetja. Ruska obveščevalna služba ocenjuje, da je do 30 odstotkov malih in srednjih podjetij v Rusiji že na robu stečaja, do konca leta pa naj bi se ta številka povečala na 50 odstotkov.

Sodelovanje med Rusijo in Severno Korejo tako ostaja tesno na več ravneh, pri čemer Pjongjang Moskvi zagotavlja tako potrebno delovno silo in vojaško podporo v zameno za gospodarsko in verjetno tudi drugo pomoč, kljub mednarodnim sankcijam, ki veljajo za obe državi.