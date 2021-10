Nevarni prepiri v Magrebu

V nadaljevanju preberite:

Kar so ljudje sposobni plesti vztrajno in dolgotrajno, politika in ideologija parata hitreje, kot si je mogoče predstavljati. Na severu Afrike, v Magrebu, se stara tekmeca za prevlado v regiji Maroko in Alžirija vse bolj spreminjata v srdita politična sovražnika, na škodo prebivalstva, ki se socialno pogreza, namesto da bi raslo. Kaj se dogaja v regiji?