New York Times proti Joeju Bidnu

Po katastrofalnem prvem soočenju z republikanskim izzivalcem Donaldom Trumpom demokratskega predsednika Joeja Bidna k umiku iz predsedniške tekme poziva tudi levo usmerjeni New York Times. »Za služenje svoji državi bi moral predsednik Biden zapustiti tekmo,« je zapisal uredniški odbor mednarodno vplivnega časopisa, potem ko so se proti predsedniku že obrnili številni doslej zvesti kolumnisti kot Paul Krugman, Thomas Friedman in Nicholas Kristof.

»Predsednik Biden je stave na tokratnih novembrskih predsedniških volitvah pogosto in upravičeno opisoval nič manj kot prihodnost ameriške demokracije,« so zapisali pri enemu največjih ameriških časopisov. Donald Trump se je po njihovem mnenju izkazal za pomembno nevarnost tej demokraciji, za nepredvidljivo in vase zavarovano figuro, nevredno zaupanja javnosti. »Sistematično poskuša spodkopati integriteto volitev, njegovi privrženci so javno razglašali, da mu bo agenda 2025 dala moč za izvajanje najbolj skrajnih obljub in groženj. Če se bo vrnil na oblast, se je zaobljubil, da bo predsednik druge vrste, neobrzdan z zavorami oblasti, vgrajenimi v ameriški politični sistem. Gospod Biden je govoril, da je kandidat z največjimi možnostmi za spopad s to grožnjo tiranije in njen poraz, njegovi argumenti v večini temeljijo na dejstvu, da je Trumpa porazil leta 2020. To ni več zadostna utemeljitev letošnjega Bidnovega imenovanja za demokratskega predsedniškega kandidata.«

Po prepričanju uredniškega odbora New York Timesa od volivcev ni več mogoče pričakovati ignoriranje tistega, kar so vsi videli na prvem televizijskem soočenju s Trumpom: da Biden ni več isti kot pred štirimi leti. »Predsednik je bil v četrtek zvečer videti senca velikega državnega uslužbenca. Le s težavo je odgovarjal na Trumpove provokacije, le s težavo je Trumpa klical na odgovornost za njegove laži, neuspehe in srhljive načrte. Ne le enkrat je le s težavo končal stavek.« Biden je bil po mnenju New York Timesa občudovanja vreden predsednik, ki je državo povedel v blagostanje ter začel naslavljati dolgoletne izzive in celiti rane, ki jih je po njihovem prepričanju povzročil Trump.

Prejšnji republikanski predsednik in ponovni predsedniški kandidat Donald Trump je bil v četrtek zvečer videtI energičen in podkovan. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Zdaj naj bi bili drugi demokratski politiki boljša alternativa drugemu Trumpovemu predsedovanju, pa čeprav se pri New York Timesu zavedajo, da je takšna sprememba tako pozno v predvolilni kampanji zahtevna. Opravičujejo jo z resnostjo Trumpovega izziva »vrednotam in ustanovam te države in nezadostnostjo gospoda Bidna za soočenje z njimi.« Ne verjamejo, da je bil za njegov slab nastop kriv prehlad. »Demokrati, ki so se doslej uklanjali Bidnu, morajo najti pogum za nalivanje čiste resnice voditelju stranke.«

Politik od daljnega leta 1973, ko je v senatu prvič predstavljal Delaware, pa se, kot kaže, ne misli predati. »Zadnjič, ko uredniški odbor New York Timesa ni podprl Joeja Bidna, se je zanj končalo kar dobro,« je organizatorki četrtkovega soočenja televizijski družbi CNN ocenil neimenovani predsednikov višji svetovalec. In res so se pri New York Timesu med demokratskim izbiranjem predsedniškega kandidata leta 2020 zavzeli za senatorki Amy Klobuchar in Elizabeth Warren, ki sta na koncu odločilno pomagali Bidnu. Odnosi newyorškega dnevnika z Bidnom so bili napeti že pred odmevnim pozivom na izstop iz tekme. Januarja so člani predsednikove predvolilne kampanje na srečanju z novinarji kritizirali njihovo pisanje, aprila je Politico poročal, da demokratska Bela hiša od vseh publikacij najmanj ceni poročanje New York Timesa.

