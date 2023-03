Nič popuščanja niti pomirjanja, samo naprej

V nadaljevanju preberite:

Francoska pokojninska kolobocija se nadaljuje. Danes je predsednik Emmanuel Macron poskušal pojasniti dodobra pregreti javnosti, zakaj je nujno reformirati sistem upokojevanja. V televizijskem intervjuju, ki ga je zgodaj popoldne dal novinarjema TF1 in France 2, je nekako potrdil, kar so Francozi že slišali od njega: da ne bo razpustil parlamenta, tudi menjav v vladi ne bo, saj popolnoma zaupa premierki Élisabeth Borne in njeni ekipi, in če bo samo po njegovem, ne bo niti referenduma.