V nadaljevanju preberite:

Razkritje srečanja radikalnih desničarjev na katerem so razpravljali o izgonu milijonov ljudi z migracijskimi koreninami iz Nemčije je v državi sprožilo val protestov. Ne mine teden, da se ne bi zbirali po nemških mestih in pozivali k prepovedi skrajno desne Alternative za Nemčijo in opozarjali, da se družba nagiba v nevarno smer. Smer, ki je nekoč vodila v vzpon Adolfa Hitlerja na oblast in v morijo, ki je za seboj pustila na milijone trupel in travme, ki še danes zaznamujejo celotne narode.

Na grozote tistega časa danes opominjajo številna spominska območja, kot je območje nekdanjega koncentracijskega taborišča v Dachau. Nacisti so v taborišče najprej zapirali politične nasprotnike, predvsem člane nemške komunistične stranke, kmalu pa tudi vse, ki niso sodili v formulo enega voditelja, enega naroda in enega rajha. A zgodovina uči, morišča niso preteklost. Nikoli več. Vedno znova.