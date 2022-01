Nizozemska policija razbila množičen rave

Nizozemska policija je danes razbila rave zabavo v zapuščeni tovarni v mestu Rijswijk, ki se jo je udeležilo na stotine ljudi in je potekala v nasprotju z vrsto protikoronskih pravil.

Na prizorišče zabave je danes vdrlo več deset policistov, še nekaj sto jih je nato pomagalo pri praznjenju tovarne in usmerjanju zabave željnih. Več udeležencev so sicer aretirali, a nasilja po poročanju lokalnih medijev pri tem ni bilo.

Na nezakoniti zabavi so se sicer zbrali ljudje od blizu in daleč, tudi tujci, med drugim iz Francije in Nemčije ter celo Španije in Italije.

Ker se je število novih okužb s prihodom nove koronavirusne različice omikron na Nizozemskem močno povečalo, je tamkajšnja vlada uvedla zelo stroga pravila za zajezitev pandemije. Med drugim so zaprte nenujne trgovine in lokali, z redkimi izjemami je dovoljeno zbiranje le dveh oseb iz različnih gospodinjstev.