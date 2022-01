Notranja preiskava Johnsona ni oprala odgovornosti za kršenje ukrepov

Nekateri so se bali, da bo današnja objava delnih ugotovitev notranje preiskave kršenja ukrepov za preprečevanje širjenja virusa na sedežu britanske vlade premieru Borisu Johnsonu ponudila priložnost, da največji škandal svojega mandata pomete pod preprogo. Toda vsebina poročila utegne Johnsona, nasprotno, izpostaviti novim neprijetnim vprašanjem v povezavi z zabavami, ki so jih v času ustavitve javnega življenja prirejali na Downing Streetu.

»Nekatera od druženj se ne bi smela zgoditi. Nekatera se ne bi smela razviti, v kar so se,« je med drugim zapisano v najbolj odmevnem odstavku delnega poročila notranje preiskave, ki jo je Johnsonova vlada po vrsti obremenilnih razkritij o kršenju protikovidnih ukrepov uvedla konec lanskega leta.

Predsednik britanske vlade je nekaj ur po objavi težko pričakovanega poročila stopil pred poslance in se še enkrat javno opravičil za napake, omenjene v dokumentu. V odzivu na ugotovitve je dejal, da jih sprejema v celoti, a hkrati zavrnil vnovične pozive k odstopu in vztrajal, da bo zadnjo besedo o tem, ali so druženja potekala nezakonito, imela policija.

Vodstvo je na trenutke odpovedalo

Uvedba notranje preiskave, ki jo vlada zaupala javni uslužbenki Sue Gray, bi morala pomeniti začetek konca škandala, v katerega so se zapletli uslužbenci Downing Streta 10. Vse je tudi kazalo na to, dokler se v začetku januarja v središču afere ni znašel sam premier. Od takrat je zgodba dosegla neslutene razsežnosti, zlasti potem, ko je metropolitanska policija odprla še kriminalistično preiskavo nezakonitih zabav.

To je tudi vzrok, zakaj Sue Gray ni mogla objaviti celotnega poročila svoje preiskave, temveč zgolj redaktirano verzijo. V nasprotnem primeru bi njene ugotovitve namreč lahko vplivale na potek kriminalističnega postopka.

V odzivu na ugotovitve je Johnson dejal, da jih sprejema v celoti, a hkrati zavrnil vnovične pozive k odstopu. Foto: Niklas Halle'n/Afp

In vendar objavljeno delno poročilo še vseeno ponuja uvid v ozadje dogajanja in vse, kar je šlo narobe. »Vsaj nekatera od omenjenih druženj kažejo, kako tisti, ki delajo v osrčju vlade, niso spoštovali visokih standardov, ki se pričakujejo od njih, kot tudi standardov, ki jih je moralo v tistem času upoštevati celotno britansko prebivalstvo,« je zapisano v poročilu, katerega avtorica je med drugim ugotovila, da je vodstvo Downing Streeta »ob različnih trenutkih odpovedalo«.

Eden od zaključkov se nanaša tudi na kulturo pitja, in sicer zaradi razkritja, da so morali povabljenci na vrtno zabavo, ki se jo je 20. maja 2020 udeležil tudi premier Johnson, prinesti svoj lasten alkohol. »Pretirano uživanje alkohola nikoli ni primerno v profesionalnem delovnem okolju,« piše v poročilu, ki vsa vladna ministrstva poziva, naj uvedejo »jasna in robustna pravila« glede uživanja pijače na delovnem mestu.

Neprijetno vprašanje Therese May

Notranja preiskava je zajela sedemnajst dogodkov, ki so potekali med majem 2020 in aprilom 2021, od katerih je večina tudi predmet kriminalistične preiskave. Policija je pod drobnogled med drugim vzela eno od druženj, ki naj bi ga novembra 2020 Johnson in njegova soproga Carrie gostila v njuni rezidenci, in to kljub temu, da je premier pred poslanci zatrdil, da omenjenega druženja ni bilo. Če bodo izsledki policijske preiskave pokazali, da je Johnson kakorkoli zavajal parlament, se bo pritisk nanj še dodatno povečal.

Vodja opozicije Keir Starmer je prepričan, da bi premier moral odstopiti. Foto: Jessica Taylor/Afp

Podpora, ki jo je premier danes prejel od svojih konservativnih poslancev, vsekakor ni bila absolutna. To je bilo mogoče občutiti tudi med vprašanjem, ki ga je Johnsonu v parlamentu postavila njegova predhodnica Theresa May: »Iz poročila je razvidno, da na Downing Streetu 10 niso spoštovali ukrepov, ki so jih naložili javnosti. Moj prijatelj morda ni prebral pravil, ni razumel, kaj ta pomenijo, ali pa mislil, da ta ne veljajo za Downing Street. Kaj se je torej zgodilo?«

Vodja opozicije Keir Starmer je poslance vladajoče stranke medtem pozval, naj Johnsona prisilijo k odstopu, svoje besede pa podkrepil s citatom pokojne Margaret Thatcher, ki je nekoč dejala, da je prva naloga vlad spoštovanje zakonov.