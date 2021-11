Novembrska volilna vročica

V nadaljevanju preberite:

November v Latinski Ameriki prinaša natrpan volilni spored. V Čilu, Hondurasu in Nikaragvi bodo izbirali predsednika, v Argentini se bo spremenila sestava kongresa, venezuelska opozicija pa bo po štirih letih bojkota sodelovala na lokalnih in regionalnih volitvah.

Volilno natrpan mesec v špansko govorečih državah se bo začel in končal v Srednji Ameriki. Volišča se bodo najprej, v nedeljo, odprla v Nikaragvi, kjer pa je vse znano že pred štetjem glasov. Represivni režim predsednika Daniela Ortege je namreč odpravil ovire, ki bi mu lahko preprečile obstanek na oblasti. Med drugim je zaprl sedem predsedniških kandidatov, ki naj bi po javnomnenjskih raziskavah imeli višjo podporo od 75-letnega samodržca. Volitve, na katerih ne bo opazovalcev iz Evropske unije in Organizacije ameriških držav, sta opozicija in del mednarodne javnosti označila za farso, saj da je njihov edini cilj ohraniti na oblasti diktatorja Ortego ter njegovo partnerko in podpredsednico Rosario Murillo. Da ponovna izvolitev ni legitimna, je po anketi, objavljeni v reviji Confidencial, prepričanih tudi tri četrtine Nikaragovcev.