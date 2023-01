Novi novozelandski premier bo Chris Hipkins

Jacindo Ardern, ki je v četrtek naznanila odstop, bo na položaju premierja po vsej verjetnosti nasledil poslanec in minister Chris Hipkins. 44-letnik je namreč edini kandidat laburistične stranke, ki ga mora v nedeljo še uradno potrditi za novega vodjo. Stranko in državo bo vodil vsaj do naslednjih volitev, predvidenih 14. oktobra.

Sprva se je sicer omenjalo več kandidatov za naslednika Ardernove, a na koncu so v stranki predlagali le Hipkinsa. V nedeljo bo o njem glasovala poslanska skupina laburistov in če bo potrjen, bo Ardern uradno predložila odstopno izjavo, nakar bo prisegel kot novi novozelandski premier, poročajo tuje tiskovne agencije.

Hipkins je trenutno kot minister pristojen za področja policije, izobraževanja in javnih storitev, najbolj pa je znan po svojem vodenju zdravstvenega resorja v času pandemije covida-19, ko je bdel nad izvajanjem zelo strogih omejitev. Z več kot 14 leti izkušenj v parlamentu kot naslednik Ardernove velja za varno izbiro.

V prvi izjavi je danes vlogo premierja označil za izjemen privilegij, pa tudi ogromno odgovornost. Opisal se je kot garača, ki je zavezan temu, da bo Novo Zelandijo pustil v boljši formi, kot mu bo zaupana. Poklonil se je tudi Ardernovi, ki da je v izjemno težkih časih poskrbela za mirno, stabilno in pomirjujoče vodenje.

Bodočega voditelja sicer čaka težka bitka, če želi na položaju ostati tudi po jesenskih volitvah. Priljubljenost njegove predhodnice, med drugim zaradi visoke inflacije in vse večje družbene neenakosti, je glede na ankete padla na najnižjo raven doslej. Podobno nizka je podpora laburistični stranki. Če na volitvah ne bo zmagala, se bo moral Hipkins po osmih mesecih posloviti.

Ardernova je v četrtek šokirala Novo Zelandijo z naznanitvijo, da se manj kot tri leta po osvojitvi drugega mandata poslavlja s položaja. Po napornih letih, ki so jih zaznamovale naravne nesreče, pandemija in prvi teroristični napad v državi, naj preprosto ne bi imela več moči.