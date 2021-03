Novo upanje za Fukušimo, Japonsko in ves svet

V nadaljevanju preberite:

Mesto opustošenja po katastrofi je primerno za nov začetek, a kaj, ko prireditelji olimpijskih iger v Tokiu že drugo leto zapored trepetajo, ali bodo igre sploh lahko pripravili. Znana je že prva velika odločitev, da na tribunah poleti ne bo tujih navijačev, številni varnostni ukrepi bodo spremljali tudi štafetni pohod olimpijske bakle. Na Japonskem je krenila na pot olimpijska bakla, štafeto si bodo podajali 121 dni, dokler ne bo prispela v Tokio pred začetkom poletnih olimpijskih iger 23. julija. Olimpijska bakla je na potovanje čakala eno leto, saj so bile olimpijske igre zaradi širjenja pandemije covida-19 preložene.

Olimpijski ogenj je prispel v Fukušimo, zdaj ga bodo nosili po Japonski do začetka olimpijskih iger 23. julija v Tokiu. FOTO: Kim Kjung Hun/AFP



Na tribunah le Japonci

Olimpijsko plemenico bo nosilo približno deset tisoč prostovoljcev, nekateri slavni Japonci pa so nošenje bakle zavrnili. FOTO: Kim Kjung Hun/Reuters

Olimpijski ogenj so prižgali že lani marca v Olimpiji. FOTO: Aris Messinis/AFP



Ogled s predhodno rezervacijo

Bakla bo obšla vseh 47 japonskih prefektur in obiskala 859 mest, organizatorji pa bodo poskrbeli, da se ob poti ne bo zbralo preveč ljudi. FOTO: Charly Triballeau/AFP

Na Japonskem je krenila na pot olimpijska bakla, nosili jo bodo 121 dni.

Doslej so prodali 4,5 milijona vstopnic japonskim navijačem.

Če bo ob cesti preveč gneče, bodo tisti dan štafeto prekinili.

Mesto opustošenja po katastrofi je primerno za nov začetek, a kaj, ko prireditelji olimpijskih iger v Tokiu že drugo leto zapored trepetajo, ali bodo igre sploh lahko pripravili. Znana je že prva velika odločitev, da na tribunah poleti ne bo tujih navijačev, številni varnostni ukrepi bodo spremljali tudi štafetni pohod olimpijske bakle.Na Japonskem je krenila na pot olimpijska bakla, štafeto si bodo podajali 121 dni, dokler ne bo prispela v Tokio pred začetkom poletnih olimpijskih iger 23. julija. Olimpijska bakla je na potovanje čakala eno leto, saj so bile olimpijske igre zaradi širjenja pandemije covida-19 preložene.Baklo so v Fukušimi najprej sprejele članice ženske nogometne reprezentance, potem ko je ogenj prispel iz Grčije. Začetek poti olimpijskega ognja ni v Fukušimi slučajno, saj je to mesto pred desetimi leti najbolj prizadel uničujoč potres, olimpijski ogenj pa predstavlja novo upanje zanj, za Japonsko in ves svet. Če bodo olimpijske igre letos vendarle uspešno izpeljali, bo to lepo sporočilo, da se morda le vračamo v normalno življenje. Prav zato letošnja olimpijska štafeta poteka pod sloganom »Upanje osvetljuje našo pot«.Kljub temu virus povzroča obilo težav. Večina Japoncev je namreč prepričanih, da tudi letos ni primeren čas za pripravo olimpijskih iger, pa čeprav bi v normalnih časih predstavljale neverjeten ponos za vso Japonsko. Da v nobenem primeru letošnje igre ne bodo povsem pristne, potrjuje pričakovana odločitev, da na tribunah ne bo tujih navijačev, saj bi ob tako veliki množici ljudi iz vsega sveta obstajala prevelika nevarnost za širjenje virusa. Tako ali tako bodo imeli organizatorji obilo težav že s tem, da bodo v ustreznih mehurčkih zadrževali vse športnike.Doslej so prodali 4,5 milijona vstopnic japonskim navijačem, preostalim 630.000 kupcem iz tujine pa bodo vrnili denar in njihove vstopnice ponudili Japoncem.Olimpijska bakla je na materinski dan začela svojo pot v športnem centru J-Village v Fukušimi, kar prav tako ni slučaj, saj gre za prostor, kjer je bil po potresu in jedrski nesreči nastanjen krizni štab. Pred desetimi leti je širše območje stresel potres z magnitudo 9,0, sledil je cunami, ki je poškodoval jedrsko elektrarno v Fukušimi. Zaradi taljenja reaktorja in uhajanja radioaktivnih snovi velja ta jedrska nesreča za najhujšo po Černobilu leta 1986. Zaradi potresa, cunamija in jedrske nesreče je umrlo 15.899 ljudi, 2529 jih niso nikoli našli, še leta 2015 pa je stran od svojega doma živelo 228.863 ljudi.»V zadnjem letu je ves svet živel v težavnem obdobju, olimpijski ogenj pa je svetil tiho, vendar močno,« je rekla, vodja organizacijskega odbora olimpijskih iger. »Mali plamen ni izgubil upanja, saj je čakal na razcvet enako kot češnjevi brsti.«Olimpijsko plamenico bo nosilo približno deset tisoč prostovoljcev, nekateri slavni Japonci pa so nošenje bakle zavrnili, saj jih skrbi širjenje koronavirusa, med njimi sta tudi nogometašicain umetnostni drsalec. Težave so imeli pred tem že v Grčiji, saj so odpovedali načrtovani štafetni pohod skozi Grčijo, na slovesnem prižiganju ognja v Olimpiji in na predaji v Atenah pa ni bilo prisotnih gledalcev.Kljub temu bo bakla obšla vseh 47 japonskih prefektur in obiskala 859 mest, organizatorji pa bodo poskrbeli, da se ob poti ne bo zbralo preveč ljudi. Zdravstveni ukrepi bodo zelo strogi, na izbranih točkah si bo plamen možno ogledati zgolj s predhodno rezervacijo.»Prosimo ljudi, naj ob cesti ne stojijo z ramo ob rami. Če bo kje prevelika gneča in bomo ocenili, da obstaja prevelika nevarnost za širjenje virusa, bomo tisti dan štafeto prekinili,« je dejala, nadzornica štafete. »Ko bo območje spet varno, bomo nadaljevali.«