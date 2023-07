O Nemčiji ponovno kot o bolniku Evrope

V nadaljevanju preberite:

Nemško gospodarstvo je v drugem četrtletju stagniralo in se tako za las izognilo recesiji. Mednarodni denarni sklad (IMF) Nemčiji za letos sicer napoveduje 0,3-odstotno recesijo, kar državo uvršča na rep največjih svetovnih gospodarstev. Razprava znova teče o bolniku Evrope, v gospodarstvu so nezadovoljni z ekonomsko politiko vlade, minister za gospodarstvo in podnebne politike Robert Habeck pa miri.