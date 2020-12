O pravici do izbire še argentinski senatorji

V središču Buenos Airesa se bodo tudi danes zbrali »zeleni« feministični aktivisti in »modri« nasprotniki uzakonjenja pravice do izbire za splav. FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP

Kazenski zakonik Argentine predvideva zaporno kazen za ženske, ki splavijo, in osebe, ki opravijo umetno prekinitev nosečnosti. Splav je nekaznovan le, ko je nosečnost posledica posilstva oziroma ogroža zdravje ženske.

Argentinski senat je razdeljen na podpornike in nasprotnike vladnega zakonodajnega predlog. Na fotografiji nasportniki spremembe zakonodaje. FOTO: Emiliano Lasalvia/AFP



Podpora predsedniškega dvojca

»Zakon bo« (Será ley) je le eden od sloganov, ki ga argentinski zagovorniki pravice do odločitve za umetno prekinitev nosečnosti širijo po družbenih omrežjih. Poslanci spodnjega doma argentinskega kongresa so vladni zakonodajni predlog, ki predvideva pravico do varne in brezplačne prekinitve nosečnosti v prvih 14 tednih, potrdili v začetku meseca , o tem, ali zakon »bo«, pa bodo (najverjetneje jutri) odločili argentinski senatorji.Argentinski senatorji z razpravo začenjajo danes. Scenarij letošnjega decembra močno spominja na dogajanje iz leta 2018, ko so junija poslanci spodnjega doma argentinskega kongresa potrdili dekriminalizacijo in uzakonjenje pravice do izbire za splav v začetnem obdobju nosečnosti, avgusta pa so jo z 38 glasovi proti in 31 za zavrnili senatorji.Argentinski senat velja za konservativnejšega, vsaka od 24 upravnih enot 44-milijonske Argentine izvoli po tri senatorje, kar pomeni, da so konservativnejši predeli države bolje zastopani v zgornjem kot v spodnjem domu kongresa. Število poslancev iz posameznih upravnih enot v spodnjem domu se nasprotno razlikuje glede na število prebivalcev enote, kar pomeni, da imata bolj svobodomiselni prestolnica Buenos Aires in provinca Buenos Aires več poslancev.»Sedemdeset odstotkov mladih med 15 in 25 let podpira uzakonjenje pravice do splava v 14. tednu nosečnosti. Čeprav je podpora zakonu razširjena med mladimi, ki se jih opazi na ulici, zakonodajne spremembe podpirajo tudi druge skupine prebivalstva,« je za Delo povedala novinarka in aktivistka iz Rosaria. »Ni res, kar trdijo nasprotniki pravice do umetne pravice nosečnosti: zakona ne podpira le urbani srednji razred, ampak tudi revne ženske, staroselke, pa starejše.«Ali se bodo argentinski senatorji tokrat odločili drugače kot so se leta 2018 in bodo potrdili uzakonjenje pravice do izbire za splav, je nemogoče napovedati, saj vprašanje pravice do izbire za splav presega strankarsko pripadnost – pred glasovanjem imata tako tabor »za« kot »proti« zagotovljenih 34 oziroma 33 senatorskih glasov, za nekatere pa se še ne ve, kako bodo glasovali. Si pa, kot je navajal argentinski časnik Página 12, za potrditev zakona za razliko od svojega predhodnika prizadeva aktualni argentinski predsednik. Medtem ko je bil nekdanji argentinski predsednikzadržan do vprašanja umetne prekinitve nosečnosti (da je zagovornik »obeh življenj« je resda povedal šele po koncu mandata), sta predsednik Fernández in podpredsednika Argentine in predsednica senatanaklonjena pravici do izbire za splav.