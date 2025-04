Obljube Zahodnemu Balkanu s figo v žepu

V nadaljevanju preberite:

Države Zahodnega Balkana so stopile na pot evropske integracije že pred več kot 25 leti, in čeprav širitev EU na to regijo ostaja vprašanje strateškega pomena, je krhek širitveni proces z novo geopolitično dinamiko trčil ob nove ovire. Ob tem vtis, da se EU skriva za taktiko zavlačevanja, ne krepi evropskih ambicij v kandidatkah. Kako ta trend obrniti in kako preprečiti, da bi na Balkanu nastal vakuum, ki bi škodil Uniji?

Šefica evropske diplomacije Kaja Kallas bo v prvih dneh maja obiskala Srbijo, tam bo med drugim predsedniku Aleksandru Vučiću poskušala dopovedati, da za prihodnje odnose Srbije z EU ne bo ravno blagodejno, če se bo 9. maja v Moskvi udeležil Putinove parade ob 80. obletnici zmage nad fašizmom. »Dejstvo je, da okoli devetdeset odstotkov ljudi v Srbiji verjame, da bi bilo nezaslišano, če srbski predsednik ne bi odšel v Moskvo,« je povedal Vuk Jeremić, nekdanji srbski zunanji minister in predsednik generalne skupščine OZN. Po njegovem bi bilo za EU koristno, če bi, namesto da pokroviteljsko prepričuje srbsko politiko, da ravna v nasprotju z voljo ljudstva, poskušala sebi v prid izrabiti dobre odnose, ki jih ima Srbija z Rusijo in Kitajsko.