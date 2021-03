Območje Petrinje stresel zmeren potres

FOTO: Blaž Samec/Delo

Območje Petrinje je 29. decembra prizadel rušilni potres z magnitudo 6,2, v katerem je umrlo sedem ljudi, nastala je tudi ogromna gmotna škoda. Kasneje je območje streslo še več popotresnih sunkov. Odstranjevanje posledic rušilnega potresa je v januarju oteževalo tudi slabo vreme.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Po rušilnem potresu, ki je konec decembra lani prizadel hrvaško Petrinjo in okolico , se tla nato še več dni, tednov niso umirila, sledilo je več popotresnih sunkov na območju siško-moslavške županije. Kot so že ob potresu pred dobrim tednom dejali hrvaški seizomologi, pričakujejo, da se tla v Petrinji in okolici še nekaj časa ne bodo umirila. Zatreslo se je tudi danes zjutraj, ko so ob 5.37 seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zaznali potres z magnitudo 3,6, navaja Arso (Agencija RS za okolje). Tla pa so se zatresla tudi v Zagrebu, navaja Jutarnji list.Prvi podatki kažejo, da so potres čutili prebivalci obmejnega območja jugovzhodne Slovenije, intenziteta potresa pa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Arsu.Evropsko-mediteranski seizmološki center na svoji spletni strani navaja, da je bil potres z magnitudo 4,1, v globini desetih kilometrov z epicentrom v okolici Gline. Kot navaja Index.hr je bila moč potresa v epicentru pete (V) stopnje po lestvici EMS.Na portalu Hrvaške radiotelevizije HRTVijesti pa so včeraj pisali, da so na širšem območju Petrinje in Zagreba postavili mobilno mrežo seizmoloških postaj. Instrumenti postaj mobilnega omrežja so v dobrem mesecu zbrali približno sto gigabajtov podatkov o gibanju tal, je poročala hrvaška seizmološka služba.